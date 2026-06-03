Шнайдер обыграла первую ракетку мира с «баранкой» в третьем сете и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Теннисистка Диана Шнайдер победила первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Россиянка взяла верх над белоруской в 1/4 финала в трёх сетах 3:6, 7:5, 6:0.

22-летняя Диана Шнайдер одна из ярких звёзд нового поколения тенниса. Она родилась 2 апреля 2004 года в Жигулёвске (Самарская область) и уже завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде (в дуэте с Миррой Андреевой). В своей карьере Диана выиграла пять титулов WTA в одиночном разряде, а в мае 2025 года достигла высшего в карьере 11-го места в мировом рейтинге. Левша, известная своим фирменным стилем игры в косынке, за который получила прозвище «Бандана-леди».

«Ролан Гаррос», или Открытый чемпионат Франции, — турнир Большого шлема, проходящий в Париже на рубеже весны и лета. Основанный в 1891 году, он признан главным грунтовым состязанием планеты и самым изматывающим из-за медленного красного покрытия, провоцирующего долгие розыгрыши. Матчи играют на кортах имени военного летчика, героя Первой мировой. Победителей выявляют в пяти разрядах. Абсолютные рекордсмены: Рафаэль Надаль (14 титулов) у мужчин и Крис Эверт (7) у женщин.