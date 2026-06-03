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Регион
3 июня, 12:08

Украинская теннисистка Костюк пожаловалась, что её российские соперницы не обсуждают политику

Украинская теннисистка Костюк обвинила россиянок в выборе «стратегии молчания»

Обложка © ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Обложка © ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Украинская теннисистка Марта Костюк накануне полуфинала «Ролан Гаррос» против Мирры Андреевой пожаловалась на российских спортсменок. Украинка недовольна, что они не хотят обсуждать политическую ситуацию в мире.

«Не знаю, как можно спокойно спать по ночам, понимая, что происходит, и при этом не иметь ничего, что можно было бы об этом сказать», — заявила Костюк на пресс-конференции.

Она добавила, что считает «стратегию молчания» неправильной и хочет видеть более чёткую позицию.

Украинская теннисистка Марта Костюк демонстративно отказывается от рукопожатий с российскими соперницами после матчей. Исключение она делает только для Дарьи Касаткиной, которая сменила гражданство и сделала публичные антироссийские заявления.

Андреева — о матчах против Свитолиной и Костюк: Национальность не имеет значения
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Напомним, поединок Андреевой и Костюк запланирован на 4 июня. В 1/4 финала украинская теннисистка взяла верх над своей соотечественницей Элиной Свитолиной, тогда как россиянка не оставила шансов румынке Соране Кырстей. Ни для одной из спортсменок выход в финал «Ролан Гаррос» пока не покорялся.

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Вероника Бакумченко
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