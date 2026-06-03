Украинская теннисистка Костюк пожаловалась, что её российские соперницы не обсуждают политику

Украинская теннисистка Марта Костюк накануне полуфинала «Ролан Гаррос» против Мирры Андреевой пожаловалась на российских спортсменок. Украинка недовольна, что они не хотят обсуждать политическую ситуацию в мире.

«Не знаю, как можно спокойно спать по ночам, понимая, что происходит, и при этом не иметь ничего, что можно было бы об этом сказать», — заявила Костюк на пресс-конференции.

Она добавила, что считает «стратегию молчания» неправильной и хочет видеть более чёткую позицию.

Украинская теннисистка Марта Костюк демонстративно отказывается от рукопожатий с российскими соперницами после матчей. Исключение она делает только для Дарьи Касаткиной, которая сменила гражданство и сделала публичные антироссийские заявления.

Напомним, поединок Андреевой и Костюк запланирован на 4 июня. В 1/4 финала украинская теннисистка взяла верх над своей соотечественницей Элиной Свитолиной, тогда как россиянка не оставила шансов румынке Соране Кырстей. Ни для одной из спортсменок выход в финал «Ролан Гаррос» пока не покорялся.