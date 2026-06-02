Мирра Андреева сыграет с украинкой Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с украинской Мартой Костюк. Встреча состоится 4 июня в 16:00.

Сегодня Андреева обыграла румынку Сорану Кирстю. Костюк взяла верх на своей соотечественницей, седьмой ракеткой мира, 31-летней Элиной Свитолиной в трёх сетах 6:3, 2:6, 6:2.

Ранее 19-летняя Андреева (восьмая ракетка мира) повторила достижение легендарной Мартины Хингис, став самой молодой теннисисткой XXI века, которой удалось выйти в трёх четвертьфиналах подряд на «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на счету россиянки уже 33 победы — это лучший результат среди всех игроков WTA. В её активе также два трофея на престижных турнирах категории WTA-1000. Под руководством экс-первой ракетки мира Кончиты Мартинес Андреева показывает зрелую и мощную игру, добавляя к своему выдающемуся таланту психологическую устойчивость.

23-летняя Костюк занимает 15-е место в рейтинге WTA. Свой первый титул она завоевала в 2023 году в Остине, а четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2024 долго оставался её лучшим результатом на турнирах Большого шлема. Однако главный прорыв случился в мае 2026 года, когда Костюк выиграла престижный турнир категории WTA 1000 в Мадриде, что позволило ей подняться на 15-е место в мировом рейтинге.

Андреева и Костюк встречались 2 мая в финале грунтового турнира в Мадриде. Тогда победила украинка.

«Ролан Гаррос» (фр. Roland-Garros), также известный как Открытый чемпионат Франции по теннису, — один из четырёх турниров Большого шлема, ежегодно проводимый в Париже в конце мая – начале июня. Основанный в 1891 году, он является главным грунтовым соревнованием в мире и считается самым физически изнурительным теннисным турниром из-за медленного отскока мяча и затяжных розыгрышей на красном грунте. Турнир традиционно проходит на кортах комплекса «Стад Ролан Гаррос», названного в честь французского военного лётчика и героя Первой мировой войны, и разыгрывается в пяти основных категориях: мужской и женский одиночные и парные разряды, а также смешанный парный разряд. Рекордсменом по количеству титулов в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль (14 побед), а в женском — американка Крис Эверт (7 побед).