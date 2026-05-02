Мирра Андреева проиграла украинке Марте Костюк в финале турнира WTA в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева уступила украинке Марте Костюк во время финальной встречи на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Костюк.

19-летняя россиянка поднялась на 7-е место в рейтинге WTA. Сейчас за её плечами пять побед на турнирах в одиночном разряде. Во время Олимпиады в Париже Андреева взяла серебряную медаль в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер. Костюк 23 года, для неё это третий победный турнир WTA. В мировом рейтинге украинка значится на 23 строчке.

Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе отстранил россиянку Алану Туаеву на три года и девять месяцев. Спортсменка признала обвинения в организации договорных матчей на двух турнирах в 2023 и 2024 годах. Отсчёт дисквалификации начался 19 декабря 2025 года. При условии уплаты всех штрафов она завершится 18 сентября 2029 года.