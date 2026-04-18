В Тюмени на теннисном турнире среди муниципальных служащих умер участник

В Тюмени на турнире по теннису в рамках спартакиады органов местного самоуправления скончался один из участников. Об этом сообщил очевидец происшествия.

Соревнования проходили 11 апреля в спорткомплексе «Центральный». В какой-то момент одному из игроков резко стало плохо, он присел на трибуну и через некоторое время умер. Прибывшие врачи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

По данным URA.RU, погибшему было 60 лет. Он работал в муниципальном казённом учреждении «Тюменьгормост».

В турнире принимали участие сотрудники отраслевых и территориальных органов администрации города, а также муниципальных учреждений. Комментарии правоохранительных органов пока не поступали.

