Мужчина умер после удара при конфликте у магазина в Москве

На востоке Москвы умер мужчина, получив удар в результате конфликта. Всё случилось на проспекте Будённого, двое мужчин разругались в местном магазине и решили продолжить перепалку уже на улице. Об этом сообщает полиция.

Драка у московского магазина закончилась трагедией.

Один из участников ссоры ударил другого кулаком по лицу. Пострадавший упал на асфальт, ударился головой об землю и скончался на месте. Нападавший сразу скрылся, а тело 47-летнего мужчины нашли прохожие.

«В ходе патрулирования территории полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его в течение часа на улице Буракова. Им оказался 41-летний приезжий. Все собранные полицейскими материалы и фигурант переданы в следственные органы», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

