Ультрамарафонец устроил забег в честь погибшего друга и умер вслед за ним

Бывший морской пехотинец и ультрамарафонец Дэвид Пэрриш погиб во время попытки установить мировой рекорд на шотландском маршруте Кейп-Рот. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело спортсмена обнаружили в горах на северо-западе Шотландии. По данным полиции, признаков насильственной смерти нет, родственники погибшего уведомлены.

Забег был посвящён сбору средств для организации Scottish Mountain Rescue, которая участвовала в поисках друга атлета Люка Айрленда. Тот погиб во время пробежки в Глен-Клова в 2014 году.

Пэрриш активно занимался бегом и имел опыт участия в сложных забегах. В 2023 году он уже побеждал на маршруте Кейп-Рот, хотя начал серьёзно тренироваться относительно недавно. В рамках текущей инициативы ему удалось привлечь значительные суммы на благотворительность.

В конце прошлого года в Оренбурге скончался популярный фитнес-блогер Дмитрий Нуянзин после экстремального марафона по снижению веса — участникам с массой более 100 кг предлагали сбросить не менее 10% до Нового года за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Накануне смерти мужчина отменил тренировки из-за плохого самочувствия и записался к врачу, но так и не успел попасть на приём.