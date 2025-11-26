Сердце не выдержало: Популярный фитнес-блогер из Оренбурга умер после марафона по набору веса

Популярный оренбургский фитнес-блогер Дмитрий Нуянзин скончался после экстремального марафона по набору массы. Ролики с процессом набора массы он публиковал в социальных сетях.

Последние кадры блогера с марафона по набору веса. Видео © VK / Дмитрий Нуянзин

Спортсмен готовил новогодний курс похудения для подписчиков, для чего целенаправленно набирал вес, питаясь только фастфудом, чтобы затем продемонстрировать быстрое снижение веса. Согласно условиям марафона, участникам с весом более 100 кг предлагалось сбросить не менее 10% массы тела до Нового года за вознаграждение в 10 тысяч рублей. За неделю до трагедии Нуянзин сообщил, что достиг веса 103 кг.

Накануне гибели блогер отменил тренировки из-за плохого самочувствия и записался на приём к врачу, но не успел до него дойти. Причиной смерти стала остановка сердца во сне, вызванная чрезмерной нагрузкой на организм.

Ранее Life.ru сообщал о 15-летней школьнице из Читы, которую госпитализировали с острым отравлением после приёма большого количества таблеток для похудения «Молекула+». Девочка приняла БАДы, распиаренные в соцсетях, желая быстро похудеть.