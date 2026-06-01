Кафельников назвал основного претендента на победу в турнире «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился прогнозом на Открытый чемпионат Франции – 2026. По его словам, немец Александр Зверев является основным претендентом на победу в мужском одиночном разряде.

«Тот факт, что во второй неделе «Ролан Гаррос» из десятки рейтинга всего два человека, не говорит ни о чём. Лишь о том, что турнир интересный и непредсказуемый. Наверное, Зверев является основным фаворитом», — сказал Кафельников в беседе с «Чемпионатом».

По его словам, прогноз не означает, что он реально сбудется. Действующий чемпион — испанец Карлос Алькарас. Соревнования проходят с 24 мая по 7 июня.

А ранее Life.ru сообщал, что Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянин уступил чеху Якубу Меншику в матче четвёртого круга.