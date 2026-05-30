Россиянка Шнайдер обыграла украинку Олейникову, собиравшую средства на дроны ВСУ

Российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», разгромив украинку Александру Олейникову. Матч третьего раунда на грунтовых кортах Парижа завершился со счётом 7:5, 6:1.

22-летняя Шнайдер, имеющая 25-й номер посева, не оставила сопернице шансов. Теперь в борьбе за выход в четвертьфинал она встретится с победительницей матча между Викторией Мбоко из Канады и Мэдисон Киз из США. Россиянка занимает 23-ю строчку мирового рейтинга и уже имеет в активе пять титулов WTA. Турнир в Париже продлится до 7 июня, его призовой фонд превышает 61 миллион евро.

Что касается Олейниковой, то 65-я ракетка мира известна своим скандальным поведением. В декабре 2024 года на турнире в Бразилии супервайзер заставил её сменить форму, на которой был размещён адрес сайта по сбору денег на дроны для ВСУ. Сама теннисистка тогда возмутилась, заявив, что проект не политический, а беспилотники, дескать, «многофункциональные устройства».

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева также вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Там она сыграет с представительницей Швейцарии Джил Тайхман.