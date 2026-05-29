Мирра Андреева разобралась с чешкой и сделала ещё шаг к финалу «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева обыграла Боузкову и вышла в четвёртый круг Roland Garros
© ТАСС / Matthieu Mirville
Россиянка Мирра Андреева (8-я сеяная) обыграла 27-летнюю чешку Марию Боузкову (27-я) в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Игра закончилась со счётом 6:4, 6:2.
За выход в следующую стадию 19-летняя Андреева поспорит с 28-летней Джил Тайхман из Швейцарии, которая обыграла ещё одну чешку Каролину Мухову.
На данный момент из всех россиянок в четвёртый круг прошла только Андреева. В субботу на корт выйдут Анна Калинская и Диана Шнайдер, которым предстоят встречи третьего раунда.
Roland Garros — один из четырёх турниров Большого шлема. Соревнования проходят на грунте и завершатся седьмого июня. Призовой фонд — свыше 61,7 миллиона евро. Из россиянок ранее здесь побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).
Напомним, в третий круг Мирра Андреева прошла после того, как обыгрыла испанку Марину Бассольс. Проиграв первый сет со счётом 3:6, Мирра затем полностью перехватила инициативу. В итоге её победа была зафиксирована после двух убедительных партий — 6:1 и 6:1.
