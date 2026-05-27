Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 20:17

Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева. Обложка © X / wta

Мирра Андреева. Обложка © X / wta

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде турнира в Париже она обыграла испанку Марину Бассольс.

Матч завершился победой россиянки со счётом 3:6, 6:1, 6:1. После проигранного первого сета Андреева сумела полностью перехватить инициативу и уверенно довела встречу до победы.

Мирра выступает на турнире под восьмым номером посева. Её соперница пробилась в основную сетку через квалификацию.

В следующем круге первая ракетка России сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой, которая получила 27-й номер посева.

«Мне уйти, или что?»: Медведев взбесился из-за жены и продул 97-й ракетке мира
«Мне уйти, или что?»: Медведев взбесился из-за жены и продул 97-й ракетке мира

Ранее в третий круг «Ролан Гаррос» также вышел российский теннисист Карен Хачанов. Во втором раунде он победил аргентинца Марко Трунгеллити в четырёх сетах. В следующем матче 30-летний россиянин, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, встретится с нидерландцем Йеспером де Йонгом, который не имеет номера посева.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Теннис
  • Мирра Андреева
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar