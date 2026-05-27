Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде турнира в Париже она обыграла испанку Марину Бассольс.

Матч завершился победой россиянки со счётом 3:6, 6:1, 6:1. После проигранного первого сета Андреева сумела полностью перехватить инициативу и уверенно довела встречу до победы.

Мирра выступает на турнире под восьмым номером посева. Её соперница пробилась в основную сетку через квалификацию.

В следующем круге первая ракетка России сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой, которая получила 27-й номер посева.

Ранее в третий круг «Ролан Гаррос» также вышел российский теннисист Карен Хачанов. Во втором раунде он победил аргентинца Марко Трунгеллити в четырёх сетах. В следующем матче 30-летний россиянин, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, встретится с нидерландцем Йеспером де Йонгом, который не имеет номера посева.