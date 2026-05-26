«Мне уйти, или что?»: Медведев взбесился из-за жены и продул 97-й ракетке мира

Восьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сумел преодолеть барьер первого круга «Ролан Гаррос» — он проиграл австралийцу Адаму Уолтону, занимающему 97-е место в рейтинге. Матч завершился со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6, причём в решающей партии Медведев вёл с брейком, но упустил преимущество.

Это поражение стало седьмым для россиянина на старте French Open, и второй год подряд он покидает парижский турнир в первом же круге. Кроме того, Медведев проиграл все четыре своих пятисетовых поединка в Париже. Матч сопровождался не только теннисными драмами, но и семейными. Супруга пыталась поддерживать спортсмена советами с трибуны, однако тот в ответ лишь сорвался на ней.

«Мне уйти, или что?» — прозвучало в ответ от супруги.

Матч завершился поражением восьмой ракетки мира, и теперь домой после парижского турнира отправляются оба супруга. Похоже, что дома теннисиста ждёт серьёзный разговор. Сам атлет позднее признался в беседе с «Чемпионатом», что не стеснялся выражений в отношении любимой, так как на деле злился на себя.

«Когда я злюсь, я пытаюсь так снять стресс, а Даша — моя главная поддержка, поэтому разговариваю с ней», — сказал Медведев.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Дубае и оформил свой второй титул в сезоне — в финале он должен был играть с Таллоном Грикспуром из Нидерландов, но соперник снялся из-за травмы, и победа досталась Медведеву автоматически.