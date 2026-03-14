Соболенко призвала изменить правила видеоповторов после скандала с Медведевым

Первая ракетка мира Арина Соболенко призвала пересмотреть правила использования видеоповторов после скандального эпизода в матче Даниила Медведева и Джека Дрейпера. Своё мнение теннисистка высказала в комментарии пресс-службе турнира в Индиан-Уэллсе.

Инцидент произошёл 13 марта в четвертьфинале «Мастерса». При счёте 5:5 во втором сете Дрейпер резким жестом отвлёк Медведева во время розыгрыша. Россиянин ошибся, но после завершения очка обратился к судье. Видеоповтор подтвердил помеху, и арбитр присудил очко Медведеву, что позволило ему сделать брейк и выиграть матч.

Соболенко усомнилась в справедливости такого подхода. По её мнению, если соперник мешает, игрок должен немедленно остановиться и запросить повтор, а не доигрывать розыгрыш. Она также предположила, что при ином исходе очка протеста бы не последовало.

Действующий регламент ATP и WTA для «Мастерсов» допускает запрос видеоповтора после завершения розыгрыша. Белорусская теннисистка предлагает изменить это правило. Сам Медведев признал, что выигрывать так неприятно, но подчеркнул, что лишь указал на эпизод, а решение — это уже дело арбитра.

