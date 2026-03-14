14 марта, 07:26

Медведева предупредили о тяжёлом испытании в матче с Алькарасом

Экс-девятая ракетка Андрей Чесноков уверен, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву предстоит тяжёлое испытание в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе против первой ракетки мира Карлоса Алькараса. По его словам, испанец сейчас в невероятной форме и попадает с любой точки.

В прошлой встрече в Индиан-Уэллсе у Медведева не было шансов. Однако сейчас он тоже находится в хорошей форме и даже в случае поражения имеет все шансы вернуться в топ-10.

«Медведеву предстоит тяжёлое испытание. Если все находятся на земле, то Алькарас играет на облаках», — подчеркнул Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, ранее Даниил Медведев пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда он уверенно переиграл аргентинца Алехандро Баэса со счётом 6:4, 6:0.

