Даниил Медведев разгромил Баэса и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда он уверенно переиграл аргентинца Алехандро Баэса со счётом 6:4, 6:0.

Медведев был посеян под 11-м номером, его соперник не имел посева. Следующим соперником россиянина станет американец Алекс Микельсен, также не входящий в число сеяных.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга она уступила представительнице Чехии Катерине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Больше россиянок в женском разряде не осталось.