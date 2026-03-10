Владимир Путин
10 марта, 05:05

Даниил Медведев разгромил Баэса и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда он уверенно переиграл аргентинца Алехандро Баэса со счётом 6:4, 6:0.

Медведев был посеян под 11-м номером, его соперник не имел посева. Следующим соперником россиянина станет американец Алекс Микельсен, также не входящий в число сеяных.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга она уступила представительнице Чехии Катерине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Больше россиянок в женском разряде не осталось.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Даниил Медведев
  • Теннис
  • Спорт
