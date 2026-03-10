Мирра Андреева последней из россиянок вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Андреева была посеяна под восьмым номером, в то время как её соперница не имела посева. В следующем раунде Синякова встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Эшлин Крюгер (США). В основной сетке россиянок больше не осталось. У мужчин борьбу продолжает Даниил Медведев, который через несколько часов встретится с аргентинцем Себастьяном Баесом.