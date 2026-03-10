Владимир Путин
Мирра Андреева последней из россиянок вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга она уступила представительнице Чехии Катерине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Андреева была посеяна под восьмым номером, в то время как её соперница не имела посева. В следующем раунде Синякова встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Эшлин Крюгер (США). В основной сетке россиянок больше не осталось. У мужчин борьбу продолжает Даниил Медведев, который через несколько часов встретится с аргентинцем Себастьяном Баесом.

Ранее Life.ru писал, что российская теннисистка Алина Чараева отказалась от предложения о смене гражданства. По её словам, такое предложение она получила от зарубежных федераций. Они были готовы помочь ей на фоне сложностей, с которыми сталкиваются российские атлеты.

    avatar