Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 13-м номером, вышел в третий круг соревнований. Во втором круге он обыграл аргентинца Марко Трунгеллити (81-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4).

В следующем матче 30-летний россиянин, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, встретится с нидерландцем Йеспером де Йонгом, который не имеет номера посева, на «Ролан Гаррос» — турнире «Большого шлема», который проходит на грунтовых кортах в Париже.

На счету Хачанова семь побед на турнирах ассоциации в одиночном разряде, а лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021-м он стал серебряным призёром Олимпийских игр в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса в составе российской команды. Его соперник Трунгеллити (36 лет) ранее ни разу не проходил дальше второго круга на турнирах Большого шлема.

Ранее Хачанов не справился с эмоциями и в гневе сломал ракетку на турнире ATP-500 в Барселоне. Российский теннисист уступил в первом круге аргентинцу Камило Уго Карабельи.