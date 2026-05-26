Алина Корнеева начала взрослый Roland Garros с победы над 38-й ракеткой мира

Россиянка Алина Корнеева обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом круге Roland Garros. Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 18-летней теннисистки, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Для Корнеевой это был дебютный матч на взрослом Открытом чемпионате Франции. В 2023 году она уже побеждала на Roland Garros среди юниорок. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между Анной Калинской и француженкой Лоис Буассон. Калинская получила 22-й номер посева, её соперница выступает без посева.

Корнеева занимает 117-е место в рейтинге WTA и пока не выигрывала турниры под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема до этого был выход во второй круг Australian Open в 2024 году.

Коччаретто является 38-й ракеткой мира и имеет две победы на турнирах WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне итальянка дошла до четвёртого круга Roland Garros.

Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе отстранил россиянку Алану Туаеву на три года и девять месяцев. Она признала вину в сговоре и организации договорных игр на двух соревнованиях в 2023 и 2024 годах. Отсчёт наказания начался 19 декабря 2025 года. При условии полной оплаты всех штрафов дисквалификация истечёт 18 сентября 2029 года.