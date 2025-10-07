Андреева проиграла немке Зигемунд на турнире в Ухане и выругалась на весь теннис

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд во втором круге турнира в китайском Ухане. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

18-летняя Андреева была посеяна на турнире под пятым номером. В соцсетях распространился момент из второй партии, когда россиянка после проигранного мяча выругалась на весь теннис.

«****** этот теннис ******», — сказала россиянка на весь корт.

Андреева выругалась на теннис в матче с немкой Лаурой Зигемунд. Видео © X/TennisGif