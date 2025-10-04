Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чеха Далибора Сврчину в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Призовой фонд составляет почти 9,2 млн долларов.

Встреча завершилась победой Медведева (16-й номер посева) со счётом 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час. Медведев начал выступление на турнире со второго круга. В следующем раунде россиянин сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18).

Ранее итальянец Янник Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале Us Open. Соперник первой ракетки мира заработал на турнире рекордные призовые.