4 октября, 13:55

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Медведев обыграл чеха Сврчину и вышел в третий круг Мастерса в Шанхае

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чеха Далибора Сврчину в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Призовой фонд составляет почти 9,2 млн долларов.

Встреча завершилась победой Медведева (16-й номер посева) со счётом 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час. Медведев начал выступление на турнире со второго круга. В следующем раунде россиянин сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18).

Ранее итальянец Янник Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале Us Open. Соперник первой ракетки мира заработал на турнире рекордные призовые.

Мария Любицкая
