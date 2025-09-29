Вспыльчивую теннисистку отстранили на полгода за бросок ракетки в соперников

15-летняя спортсменка из Нижегородской области получила полугодовую дисквалификацию за инцидент на турнире по настольному теннису в Чебоксарах. После проигрыша она швырнула ракетку, которая попала в голову 12-летней соперницы и другого участника соревнований.

«Раздосадованная поражением, в проходе бросила ракетку так, что та сначала попала в голову другой спортсменки, а потом отлетела в голову ещё одному человеку», — указывается в материалах дела.

Главный судья сразу удалил нарушительницу с турнира с красной карточкой, а позже дисциплинарная комиссия назначила более строгое наказание. Инцидент произошёл на соревнованиях «Будущее России» памяти заслуженного тренера Леонтьева.