РУСАДА на год дисквалифицировало горнолыжницу Попову из-за допинга
Ярослава Попова. Обложка © krascsp.ru
Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал горнолыжницу Ярославу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Спортсменка была наказана после того как в её допинг-пробе был обнаружен туаминогептан. Срок отстранения составляет 12 месяцев и отсчитывается с 28 мая 2025 года.
23-летняя Ярослава Попова является призёром чемпионата России в слалом‑гиганте и в параллельном слаломе.
