27 сентября, 00:22

РУСАДА на год дисквалифицировало горнолыжницу Попову из-за допинга

Ярослава Попова. Обложка © krascsp.ru

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал горнолыжницу Ярославу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортсменка была наказана после того как в её допинг-пробе был обнаружен туаминогептан. Срок отстранения составляет 12 месяцев и отсчитывается с 28 мая 2025 года.

23-летняя Ярослава Попова является призёром чемпионата России в слалом‑гиганте и в параллельном слаломе.

Ранее Life.ru рассказывал, как капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева отстранили из-за проваленного допинг-теста. Срок его дисквалификации составил 6 месяцев, уже 18 октября он сможет вернуться на лёд.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

