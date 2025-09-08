Испанец Алькарас и белоруска Соболенко заработали рекордные призовые на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас и белорусская спортсменка Арина Соболенко стали обладателями рекордных призовых на US Open, заработав по 5 миллионов долларов за победу в одиночных разрядах. По данным организаторов, это самые большие выплаты в истории официального тенниса.

Итальянец Янник Синнер и американка Аманда Анисомова, проигравшие в финалах, получили по 2,5 миллиона долларов. В октябре 2024 года Синнер выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии, получив 6 миллионов долларов.

US Open — последний турнир Большого шлема в сезоне, который проходит на хардовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составил рекордные 90 миллионов долларов, что сделало турнир самым высокооплачиваемым в истории тенниса.