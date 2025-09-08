Мессенджер MAX
7 сентября, 22:57

Испанец Алькарас и белоруска Соболенко заработали рекордные призовые на US Open

Карлос Алькарас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Испанский теннисист Карлос Алькарас и белорусская спортсменка Арина Соболенко стали обладателями рекордных призовых на US Open, заработав по 5 миллионов долларов за победу в одиночных разрядах. По данным организаторов, это самые большие выплаты в истории официального тенниса.

Итальянец Янник Синнер и американка Аманда Анисомова, проигравшие в финалах, получили по 2,5 миллиона долларов. В октябре 2024 года Синнер выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии, получив 6 миллионов долларов.

US Open — последний турнир Большого шлема в сезоне, который проходит на хардовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составил рекордные 90 миллионов долларов, что сделало турнир самым высокооплачиваемым в истории тенниса.

Арина Соболенко во второй раз стала победительницей Открытого чемпионата США
Напомним, в финале Открытого чемпионата США, который длился 3 часа 15 минут, Карлос Алькарас одержал победу над Янником Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Для 22-летнего Алькараса это уже шестой титул Большого шлема в карьере и вторая победа в Нью-Йорке (первая была в 2022 году). Теперь он укрепляет свои позиции в борьбе за первое место в мировом рейтинге.

