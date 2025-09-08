Испанский теннисист Карлос Алькарас во второй раз выиграл Открытый чемпионат США

В финале Открытого чемпионата США, который длился 3 часа 15 минут, Карлос Алькарас одержал победу над Янником Синнером со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Это уже третья подряд встреча теннисистов в финалах турниров Большого шлема.

Матч получился напряжённым и зрелищным. После обмена сетами испанский теннисист смог взять инициативу в свои руки. Особенно впечатляющей стала его игра в третьем сете, где он допустил минимум ошибок.

Для 22-летнего Алькараса это уже шестой титул Большого шлема в карьере и вторая победа в Нью-Йорке (первая была в 2022 году). Теперь он укрепляет свои позиции в борьбе за первое место в мировом рейтинге.