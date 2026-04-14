Хачанов в гневе разбил ракетку после проигрыша в Барселоне
© ТАСС / EPA
Карен Хачанов завершил выступление на турнире ATP-500 в Барселоне уже в первом круге. Российский теннисист уступил аргентинцу Камило Уго Карабельи со счётом 3:6, 4:6.
© Скриншот из трансляции
По ходу матча Хачанов не справился с эмоциями и в гневе сломал ракетку. Несмотря на статус четвёртого сеяного, он не смог пройти дальше по сетке.
Для россиянина это поражение стало вторым на грунте в сезоне-2026 — при этом побед на этом покрытии у него пока нет. В следующем раунде Карабельи сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.
Ранее Life.ru сообщал, что Даниил Медведев дошёл до финала «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Спортсмен также не сдержал эмоций и поломал инвентарь. Однако позже стало известно, что за психоз он поплатился рублём.
