Хачанов в гневе разбил ракетку после проигрыша в Барселоне

Карен Хачанов завершил выступление на турнире ATP-500 в Барселоне уже в первом круге. Российский теннисист уступил аргентинцу Камило Уго Карабельи со счётом 3:6, 4:6.

По ходу матча Хачанов не справился с эмоциями и в гневе сломал ракетку. Несмотря на статус четвёртого сеяного, он не смог пройти дальше по сетке.

Для россиянина это поражение стало вторым на грунте в сезоне-2026 — при этом побед на этом покрытии у него пока нет. В следующем раунде Карабельи сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.