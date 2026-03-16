Медведев уступил итальянцу Синнеру в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу второй ракетки мира.

Однако для 30-летнего Медведева этот результат позволил подняться на 10-ю строчку мирового рейтинга. В его активе 23 победы на турнирах ATP, а также Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России. Он шесть раз играл в финалах турниров Большого шлема, но побеждал лишь однажды — на US Open в 2021 году.

Синнер, которому 24 года, завоевал 25-й титул в карьере. На его счету четыре победы на мэйджорах: два Australian Open, по одному — на US Open и Уимблдоне, а также два Кубка Дэвиса с командой Италии.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил 9,4 миллиона долларов.

Напомним, на пути к финалу в 1/2 турнира Медведев одержал победу над лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина.