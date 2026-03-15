Медведев вынес Алькараса и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина.

После матча Медведев отметил, что более быстрый корт сыграл ему на руку, позволив быстрее завершать розыгрыши. Он также признал, что обыгрывать Алькараса удаётся нечасто, и выразил радость от качественно проведённой игры.

«Отличный матч, когда играешь против Карлоса много раз, много раз будешь проигрывать. Но всегда, когда выходишь на корт, нужно верить победу, верить, что это возможно. Я его обыгрывал несколько раз уже, поэтому рад, что сегодня всё хорошо работало», — отметил спортсмен в интервью на корте.

В финале россиянин встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером. Матч состоится в воскресенье, 15 марта. Независимо от его исхода, Медведев, занимающий 11-ю строчку, гарантированно вернётся в топ-10 рейтинга ATP, обойдя Александра Бублика.

Ранее Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае, оформив второй титул в нынешнем сезоне. В финальном матче спортсмен должен был встретиться с Таллоном Грикспур из Нидерландов, но тот снялся из-за травмы, поэтому Медведев автоматически стал победителем.