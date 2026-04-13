Медведеву влепили штраф за сломанную ракетку после унизительного поражения

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 апреля, 20:47

Медведева оштрафовали на 6 тысяч евро за сломанную ракетку в Монте-Карло

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33

Даниил Медведев поплатится рублём за эмоции на корте. Как сообщает TNT Sports, 30-летнего российского теннисиста оштрафовали на 6000 евро за то, что он сломал ракетку во время матча второго круга турнира АТР в Монте-Карло.

Игра против итальянца Маттео Берреттини превратилась в кошмар. Медведев, который сейчас занимает 10-е место в мировом рейтинге, проиграл в двух сетах с унизительным счётом 0:6, 0:6. Это первый случай в карьере россиянина, когда он не смог взять ни одного гейма за весь матч.

Напомним, на счету Медведева 33 победы на турнирах АТР и титул на US Open-2021.

Российскую теннисистку дисквалифицировали до 2029 года за договорные матчи
Российскую теннисистку дисквалифицировали до 2029 года за договорные матчи

Пока этот год складывается для российского теннисиста неудачно. Ранее Медведев дошёл до финала «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

