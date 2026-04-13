Медведеву влепили штраф за сломанную ракетку после унизительного поражения

Даниил Медведев поплатится рублём за эмоции на корте. Как сообщает TNT Sports, 30-летнего российского теннисиста оштрафовали на 6000 евро за то, что он сломал ракетку во время матча второго круга турнира АТР в Монте-Карло.

Игра против итальянца Маттео Берреттини превратилась в кошмар. Медведев, который сейчас занимает 10-е место в мировом рейтинге, проиграл в двух сетах с унизительным счётом 0:6, 0:6. Это первый случай в карьере россиянина, когда он не смог взять ни одного гейма за весь матч.

Напомним, на счету Медведева 33 победы на турнирах АТР и титул на US Open-2021.

Пока этот год складывается для российского теннисиста неудачно. Ранее Медведев дошёл до финала «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.