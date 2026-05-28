Жара, тошнота и 18 потерянных очков подряд: Как Синнер сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационного проиграл во втором круге Открытого чемпионата Франции. Итальянский теннисист проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло в пяти партиях 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Синнер вёл со счётом 5:1 в третьем сете, но затем почувствовал себя плохо из-за жары, которая установилась в Париже (+32 градуса). Он взял медицинский перерыв и жаловался на сильное головокружение и тошноту. В третьей партии итальянец проиграл 18 очков подряд.

Яннику Синнеру 24 года, и он возглавляет рейтинг ATP. На счету итальянца 29 титулов в одиночном разряде и четыре победы на «Больших шлемах»: дважды он брал Australian Open (2024, 2025), а также по разу выигрывал US Open (2024) и Уимблдон (2025). Кроме того, в 2023 и 2024 годах Синнер помог сборной Италии завоевать Кубок Дэвиса.

Черундоло занимает 56-ю строчку мирового рейтинга, имея в активе одну победу на турнирах ATP. На нынешнем «Ролан Гаррос» он впервые в карьере пробился в третий круг.

«Ролан Гаррос» — это второй в сезоне турнир «Большого шлема», который проходит на грунте и завершится 7 июня. Призовой фонд соревнований — €61,7 млн. Действующий чемпион Карлос Алькарас (Испания) снялся с турнира из-за травмы. Из российских теннисистов только Евгений Кафельников побеждал здесь в 1996 году.