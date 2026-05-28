Модный приговор: Первой ракетке мира Cоболенко грозит наказание за люксовый аксессуар

Первая ракетка мира Арина Соболенко может получить дисциплинарное взыскание от Женской теннисной ассоциации (WTA). Поводом послужил брендовый аксессуар, который спортсменка использовала на турнире в Риме. Об этом сообщает портал Sportico.

Правила WTA разрешают теннисистам выходить на корт только с сумками для ракеток, имеющими логотипы производителей спортивного инвентаря. Использование аксессуаров с эмблемами брендов, не связанных с теннисом, строго запрещено. Соболенка же появилась на матче с сумкой от дома моды Gucci.

В агенстве Evolve, представляющем интересы белорусской спортсменки, заявили, что у неё есть письменное разрешение от WTA на использование этой сумки. Однако в самой ассоциации пока не подтверждают наличие документа.

Арина Соболенко является лицом модного дома Gucci. Контракт обязывает её появляться на публике в продукции бренда. Но теннисные чиновники непреклонны: регламент есть регламент. Если нарушение подтвердится, спортсменку могут оштрафовать или даже дисквалифицировать на несколько турниров.

Ранее Соболенко пригрозила бойкотом турниров WTA из-за призовых. Недовольство премиальными перед Roland Garros также выразили итальянец Янник Синнер и американка Коко Гауфф. Спортсмены считают, что их вклад в популярность турниров должен отражаться в выплатах.