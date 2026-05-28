28 мая, 09:50

Модный приговор: Первой ракетке мира Cоболенко грозит наказание за люксовый аксессуар

Обложка © ТАСС / Christophe Ena

Первая ракетка мира Арина Соболенко может получить дисциплинарное взыскание от Женской теннисной ассоциации (WTA). Поводом послужил брендовый аксессуар, который спортсменка использовала на турнире в Риме. Об этом сообщает портал Sportico.

Правила WTA разрешают теннисистам выходить на корт только с сумками для ракеток, имеющими логотипы производителей спортивного инвентаря. Использование аксессуаров с эмблемами брендов, не связанных с теннисом, строго запрещено. Соболенка же появилась на матче с сумкой от дома моды Gucci.

В агенстве Evolve, представляющем интересы белорусской спортсменки, заявили, что у неё есть письменное разрешение от WTA на использование этой сумки. Однако в самой ассоциации пока не подтверждают наличие документа.

Арина Соболенко является лицом модного дома Gucci. Контракт обязывает её появляться на публике в продукции бренда. Но теннисные чиновники непреклонны: регламент есть регламент. Если нарушение подтвердится, спортсменку могут оштрафовать или даже дисквалифицировать на несколько турниров.

Соболенко второй раз подряд выиграла турнир WTA в Майами
Ранее Соболенко пригрозила бойкотом турниров WTA из-за призовых. Недовольство премиальными перед Roland Garros также выразили итальянец Янник Синнер и американка Коко Гауфф. Спортсмены считают, что их вклад в популярность турниров должен отражаться в выплатах.

Дарья Денисова
