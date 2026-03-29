Соболенко второй раз подряд выиграла турнир WTA в Майами

В финале турнира WTA 1000 в Майами первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла американку Коко Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Белорусская теннисистка защитила титул и завоевала 24-й трофей в одиночном разряде.

Для 22-летней Гауфф это поражение стало вторым в карьере в финалах турниров этой категории. На счету американки 11 титулов WTA, включая US Open и «Ролан Гаррос». Соболенко, в свою очередь, четырежды побеждала на турнирах Большого шлема.

Призовой фонд соревнований в Майами превысил 9,4 миллиона долларов. Из россиянок этот турнир выигрывала только Светлана Кузнецова — в 2006 году.

Ранее после победы над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open Арина Соболенко позволила себе эмоциональную реакцию. Отвернувшись, она вполголоса произнесла известное англоязычное ругательство, посылающее соперницу в грубой форме. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.