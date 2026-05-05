Первая ракетка мира Соболенко пригрозила бойкотом турниров WTA из-за призовых

Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко допустила бойкот турниров WTA из-за размера призовых. По словам белорусской спортсменки, игроки получают недостаточную долю от доходов соревнований.

Недовольство премиальными перед Roland Garros также выразили итальянец Янник Синнер и американка Коко Гауфф. Спортсмены считают, что их вклад в популярность турниров должен отражаться в выплатах.

«Когда видишь цифры и долю, которую получают игроки, понимаешь, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я заслуживаю большей доли от призовых. Мы можем объявить бойкот, поскольку это единственный способ отстоять наши права», — заявила Соболенко.

Таким образом теннисисты пытаются добиться пересмотра распределения доходов. Пока неизвестно, приведут ли заявления игроков к конкретным решениям со стороны организаторов и WTA.

Напомним, что в конце марта Арина Соболенко обыграла американку Коко Гауфф в финали турнира WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнований в Майами превысил 9,4 миллиона долларов.