31 мая, 21:44

Андрей Рублёв закончил с «Ролан Гаррос» в четвёртом круге

Андрей Рублёв в матче против Якуба Меншика. Обложка © ТАСС / Sipa USA / PressFocus

Теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. Российский спортсмен уступил чеху Якубу Меншику в матче четвёртого круга.

Встреча завершилась в пяти сетах — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3 в пользу Меншика, посеянного под 26-м номером. Рублёв был 11-й ракеткой турнира.

В четвертьфинале чешский теннисист встретится с победителем пары Каспер Рууд — Жоао Фонсека.

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

После поражения Рублёва в мужской сетке «Ролан Гаррос» не осталось российских представителей. Ранее турнир покинул Даниил Медведев, уступив 97-й ракетке мира Адаму Уолтону. В том матче он оказался в центре внимания из-за эмоционального поведения на корте.

Артём Гапоненко
