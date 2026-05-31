31 мая, 18:39

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP / Aurelien Morissard

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже. В матче четвертого круга восьмая ракетка посева уверенно обыграла швейцарку Жиль Тайхман. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался под контролем россиянки. Она не позволила сопернице навязать борьбу и завершила матч в двух сетах. За выход в полуфинал Андреева поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей, получившей на турнире 18-й номер посева.

19-летняя спортсменка занимает восьмое место в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла пять титулов организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема остается полуфинал «Ролан Гаррос» 2024 года. Также в активе Андреевой серебряная медаль Олимпиады в Париже в парном разряде, завоеванная вместе с Дианой Шнайдер.

Соболенко призвала изменить правила видеоповторов после скандала с Медведевым
Ранее Даниил Медведев проиграл 97-й ракетке мира Адаму Уолтону. В ходе игры он постоянно ругался, в том числе с супругой, которая была на трибунах. При этом сам теннисист признался, что таким образом жена успокаивает его, снимает стресс.

Матвей Константинов
