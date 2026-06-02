Мирра Андреева обыграла румынку Кирстю и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Обложка © ТАСС / Zuma
Теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/4 финале 19-летняя россиянка обыграла румынку Сорану Кирстю.
Матч продолжался 57 минут и завершился в двух сетах — 6:3, 6:3. В полуфинале Андреева сыграет с победительницей противостояния украинок — Элины Свитолиной и Марты Костюк.
Мирре Андреевой 19 лет, она занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 36-летняя Кирстя идёт на 18-й позиции.
Ранее Мирра повторила достижение легендарной Мартины Хингис и став самой молодой теннисисткой в XXI веке с тремя подряд четвертьфиналами на кортах «Ролан Гаррос». В этом сезоне Андреева уже одержала 33 победы — это лучший показатель среди всех теннисисток WTA, — а ее коллекцию украшают два титула на престижных турнирах категории WTA-1000. Под руководством бывшей первой ракетки мира Кончиты Мартинес Андреева демонстрирует зрелую и мощную игру, добавляя к своему феноменальному таланту психологическую устойчивость.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.