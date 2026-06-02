Андреева — о матчах против Свитолиной и Костюк: Национальность не имеет значения
Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus
Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что её главная цель — демонстрировать свой максимум на корте вне зависимости от того, из какой страны оппонентка. Слова спортсменки приводит «Чемпионат».
«[Элина] Свитолина и [Марта] Костюк замечательные игроки, бойцы. Я знаю, что ожидать. Любой матч будет сложным, с кем бы ни пришлось играть. Для меня неважно, что они украинки или другая национальность, мне нет разницы, против кого я играю. Буду концентрироваться на мяче», — сказала Андреева.
Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Мирра Андреева разобралась с румынкой Сораной Кырстей — 6:0, 6:3. Встреча уложилась в 57 минут. В полуфинале турнира восьмая ракетка мира встретится с украинской спортсменкой Мартой Костюк.
Life.ru рассказывал, что в начале мая российская спортсменка участвовала в турнире Женской теннисной ассоциации в столице Италии. Она показала достойное выступление, но не прошла четвертьфинал, уступив американке Коко Гауфф.
