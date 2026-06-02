ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:56

Андреева — о матчах против Свитолиной и Костюк: Национальность не имеет значения

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что её главная цель — демонстрировать свой максимум на корте вне зависимости от того, из какой страны оппонентка. Слова спортсменки приводит «Чемпионат».

«[Элина] Свитолина и [Марта] Костюк замечательные игроки, бойцы. Я знаю, что ожидать. Любой матч будет сложным, с кем бы ни пришлось играть. Для меня неважно, что они украинки или другая национальность, мне нет разницы, против кого я играю. Буду концентрироваться на мяче», — сказала Андреева.

Андреева и Шнайдер выиграли парный титул WTA 1000 в Риме
Андреева и Шнайдер выиграли парный титул WTA 1000 в Риме

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Мирра Андреева разобралась с румынкой Сораной Кырстей — 6:0, 6:3. Встреча уложилась в 57 минут. В полуфинале турнира восьмая ракетка мира встретится с украинской спортсменкой Мартой Костюк.

Life.ru рассказывал, что в начале мая российская спортсменка участвовала в турнире Женской теннисной ассоциации в столице Италии. Она показала достойное выступление, но не прошла четвертьфинал, уступив американке Коко Гауфф.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Теннис
  • Мирра Андреева
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar