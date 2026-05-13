Мирра Андреева уступила Коко Гауфф в четвертьфинале WTA в Риме

На турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме россиянка Мирра Андреева завершила выступление на стадии четвертьфинала. Она проиграла представительнице США Коко Гауфф, посеянной под третьим номером.

Матч получился трёхсетовым и завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки. Андреева была заявлена на соревнование под восьмым номером посева. В полуфинале Коко Гауфф сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей, которая получила 26-й номер посева.

Напомним, Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA 1000, обыграв представительницу Бельгии Элизе Мертенс в матче четвёртого круга за два сета со счётом 6:3, 6:3. На корте Андреева выступала в статусе 8-й ракетки соревнований, её визави имела 21-й номер посева. Нынешние соревнования проходят на грунте и уступают по престижности только мейджорам и Итоговому турниру. Женский финал запланирован на 16 мая.