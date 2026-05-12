Дегтярёв: ОКР продолжает диалог с МОК и готовится к международным стартам

Москва сохраняет рабочие контакты с Международным олимпийским комитетом, несмотря на разногласия по ряду решений. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярёв.

«Несмотря на то, что мы не удовлетворены решением МОК, всё же будем прагматичны… Диалог есть. Никакие планы не отменяем», — сказал он.

Дегтярёв отметил, что в последние месяцы организация зафиксировала определённое изменение тона в коммуникации, включая признание конструктивного характера взаимодействия. Отдельно он упомянул смягчение позиции в отношении Белоруссии как один из сигналов подвижек в международной спортивной повестке.

Глава Минспорта сообщил, что Россия продолжает подготовку к международным соревнованиям, включая юношеские Олимпийские игры в Сенегале и отбор на Олимпиаду 2028 года в США. Также он заявил, что тема «олимпийского перемирия» в нынешней трактовке, по его словам, была пересмотрена в документах МОК как декларативная.

Дегтярёв подчеркнул позицию России против любых спортивных отстранений стран, включая Израиль и США, отметив, что спорт должен оставаться объединяющей площадкой.

Ранее Международный олимпийский комитет подтвердил сохранение действующей приостановки членства Олимпийского комитета России. По итогам заседания, прошедшего 6–7 мая, также оставлены в силе рекомендации, касающиеся ограничений для российских спортсменов.