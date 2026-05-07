7 мая, 18:44

«Мы в борщ кому-то нагадили?»: Тарасова пришла в ярость от решения МОК сохранить санкции против РФ

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, высказала недовольством отказом МОК отменять ограничения против российских атлетов. Своими эмоциями она поделилась с РИА «Новости». Она заявила, что «потеряла дар речи».

«Почему так? К кому нам с этим обращаться? Что вообще происходит? Мы что в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову. Они нарушают все свои обещания», — возмутилась наставница.

Напомним, сегодня исполком МОК порекомендовал международным федерациям полностью отменить санкции в отношении белорусских спортсменов. Причина: национальный олимпийский комитет этой страны признан соответствующим всем критериям. А с россиян ограничения не сняли.

Юрий Лысенко
