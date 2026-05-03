2 мая, 21:37

Татьяна Тарасова рассказала о своём состоянии после выписки из больницы

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась новостями о своём здоровье. В беседе со Sport24 она рассказала, что сейчас чувствует себя нормально и впервые за долгое время вышла на улицу.

«Сижу на свежем воздухе, хотя до этого из дома не выходила. Есть ощущение, что болезнь уходит», — рассказала 79-летняя Тарасова.

Напомним, 15 апреля стало известно о госпитализации Татьяны Анатольевны в реанимацию. Причиной стали осложнения после перенесённой ОРВИ. Позже её племянник успокоил поклонников, сообщив, что состояние тёти нормализовалось. Уже 20 апреля знаменитого тренера выписали из больницы. Сейчас она продолжает восстанавливаться.

Артём Гапоненко
