Татьяну Тарасову выписали из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы. Об этом сообщил её племянник Алексей Тарасов в беседе с ТАСС.

«Едет домой. Самочувствие позволяет ей ехать домой», — сказал он.

Кстати, сегодня днём он отмечал, что у Тарасовой бодрое настроение и чувствует она себя неплохо. Однако тогда её племянник затруднился назвать дату выписки.

Напомним, что Тарасова была экстренно доставлена в реанимацию, однако впоследствии её состояние удалось привести в стабильное. Сообщалось, что причиной госпитализации стали осложнения после недавно перенесённой вирусной инфекции.

Татьяне Тарасовой — 79 лет. Она — заслуженный тренер СССР (это звание ей присвоили в 1975 году) и мастер спорта международного класса. Под её руководством выросли олимпийские чемпионы: Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году её имя внесли в Зал славы мирового фигурного катания.