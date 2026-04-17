17 апреля, 15:38

«Зачем нам читать это»: Губерниев разнёс украинские СМИ, ляпнувшие про «карму» Тарасовой

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес украинских средств массовой информации, которые связали госпитализацию прославленного тренера Татьяны Тарасовой с проведением специальной военной операции. Своё мнение он озвучил в разговоре с корреспондентом издания Sport24 Борисом Королёвым.

«Украинский сайт написал, что Тарасову настигла карма за Украину? Зачем нам читать эту *****? Я не читаю и вам не советую», — сказал он.

Он отметил, что не читает подобные материалы и другим не рекомендует, назвав их «всяким говном». Также комментатор провёл параллель с фильмом Алексея Балабанова «Про уродов и людей».

«Шутит и в курсе всех дел»: Попавшая в реанимацию Татьяна Тарасова идёт на поправку

Ранее стало известно, что 79-летняя Тарасова была доставлена в реанимацию, однако позже её состояние стабилизировалось. Причиной госпитализации, предварительно, стали последствия, вызванные перенесённой острой респираторной вирусной инфекцией.

BannerImage
