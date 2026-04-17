«Шутит и в курсе всех дел»: Попавшая в реанимацию Татьяна Тарасова идёт на поправку

Состояние заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой демонстрирует положительную динамику. По данным источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, несмотря на пребывание в реанимационном отделении, ее самочувствие значительно улучшилось.

«Татьяна Анатольевна уже шутит и интересуется, что происходит в мире фигурного катания», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что 79-летняя наставница была доставлена в реанимацию, однако позже её состояние стабилизировалось. Причиной госпитализации, предварительно, стали последствия, вызванные перенесённой острой респираторной вирусной инфекцией.