«Шутит и в курсе всех дел»: Попавшая в реанимацию Татьяна Тарасова идёт на поправку
Тарасова остаётся в реанимации, но чувствует себя значительно лучше
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Состояние заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой демонстрирует положительную динамику. По данным источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, несмотря на пребывание в реанимационном отделении, ее самочувствие значительно улучшилось.
«Татьяна Анатольевна уже шутит и интересуется, что происходит в мире фигурного катания», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что 79-летняя наставница была доставлена в реанимацию, однако позже её состояние стабилизировалось. Причиной госпитализации, предварительно, стали последствия, вызванные перенесённой острой респираторной вирусной инфекцией.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.