Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 11:09

«Шутит и в курсе всех дел»: Попавшая в реанимацию Татьяна Тарасова идёт на поправку

Тарасова остаётся в реанимации, но чувствует себя значительно лучше

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Состояние заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой демонстрирует положительную динамику. По данным источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, несмотря на пребывание в реанимационном отделении, ее самочувствие значительно улучшилось.

«Татьяна Анатольевна уже шутит и интересуется, что происходит в мире фигурного катания», — сказал собеседник агентства.

«Наши мысли с ней»: ISU обратился к Татьяне Тарасовой с пожеланием здоровья

Ранее стало известно, что 79-летняя наставница была доставлена в реанимацию, однако позже её состояние стабилизировалось. Причиной госпитализации, предварительно, стали последствия, вызванные перенесённой острой респираторной вирусной инфекцией.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar