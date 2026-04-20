20 апреля, 09:53

«Настроение бодрое»: Племянник раскрыл самочувствие Татьяны Тарасовой в больнице

Татьяна Тарасова остаётся в больнице, дата выписки неизвестна

Обложка © NEWS.ru / ТАСС / Белкин Алексей

Обложка © NEWS.ru / ТАСС / Белкин Алексей

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова продолжает находиться в больнице, но в целом она в порядке. Об этом сообщил её племянник Алексей Тарасов в разговоре с «Матч ТВ».

По его словам, самочувствие Тарасовой остаётся стабильным.

«Татьяна Анатольевна чувствует себя неплохо, настроение у неё бодрое. Сегодня с ней я ещё не общался», — сказал её родственник.

При этом точные сроки выписки, по его словам, пока не определены.

«Зачем нам читать это»: Губерниев разнёс украинские СМИ, ляпнувшие про «карму» Тарасовой

Ранее сообщалось, что 79-летняя Татьяна Тарасова была госпитализирована в реанимацию, однако позже её состояние удалось стабилизировать. По предварительной информации, причиной госпитализации стали осложнения после недавно перенесённой вирусной инфекции.

Владимир Озеров
