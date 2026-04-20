«Настроение бодрое»: Племянник раскрыл самочувствие Татьяны Тарасовой в больнице
Татьяна Тарасова остаётся в больнице, дата выписки неизвестна
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова продолжает находиться в больнице, но в целом она в порядке. Об этом сообщил её племянник Алексей Тарасов в разговоре с «Матч ТВ».
По его словам, самочувствие Тарасовой остаётся стабильным.
«Татьяна Анатольевна чувствует себя неплохо, настроение у неё бодрое. Сегодня с ней я ещё не общался», — сказал её родственник.
При этом точные сроки выписки, по его словам, пока не определены.
Ранее сообщалось, что 79-летняя Татьяна Тарасова была госпитализирована в реанимацию, однако позже её состояние удалось стабилизировать. По предварительной информации, причиной госпитализации стали осложнения после недавно перенесённой вирусной инфекции.
