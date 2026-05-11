19-летняя Мирра Андреева разобралась с бельгийкой и сделала ещё один шаг на пути к титулу в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме. В матче четвертого круга она встретилась с 30-летней представительницей Бельгии Элизе Мертенс. Поединок завершился победой 19-летней россиянки в двух сетах — 6:3, 6:3.

На корте Андреева выступала в статусе 8-й ракетки соревнований, её визави имела 21-й номер посева. Теперь в борьбе за полуфинал Мирре предстоит сразиться либо с 22-летней американкой Коко Гауфф (3-й сеяной), которая победила 18-летнюю соотечественницу Иву Йович (16-й) 5:7, 7:5, 6:2.

Мирра на данный момент занимает седьмую строчку в мировом рейтинге. В её активе пять трофеев WTA в одиночном разряде. Лучшее достижение на мейджорах — полуфинал «Ролан Гаррос»-2024, кроме того, на парижской Олимпиаде теннисистка завоевала серебро в паре с Дианой Шнайдер.

30-летняя Мертенс располагается на 22-й позиции рейтинга и владеет десятью одиночными титулами. Среди её главных успехов — полуфинал Australian Open-2018 и 24 парных трофея, включая победы на всех турнирах Большого шлема, кроме «Ролан Гаррос».

Нынешние соревнования проходят на грунте и уступают по престижности только мейджорам и Итоговому турниру. Женский финал запланирован на 16 мая. Действующая чемпионка — итальянка Жасмин Паолини, победившая в финале прошлого розыгрыша Гауфф, а в этом уступившая Мертенс. Из россиянок ранее здесь побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (трижды).

В мужской сетке сегодня 28-летний Андрей Рублёв (12-й сеяный) взял верх над 26-летним испанцем Алехандро Давидовичем Фокина (21-й сеяный) 6:4, 6:4. Следующим соперником россиянина станет 34-летний грузин Николоз Басилашвили (117-я ракетка мира, экс-16-я), который одолел 24-летнего американца Брэндона Накашиму (30-й сеяный) 7:6 (7:5 на тай-брейке), 6:4. В эти минуты начинается матч первой ракетки России Даниила Медведева. Его соперник — 23-летний испанец Пабло Льямас Руис (139-я ракетка мира).