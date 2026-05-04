Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева улучшила позицию в мировом рейтинге, переместившись с восьмого на седьмое место. Это следует из обновлённой версии табели о рангах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка набрала 4181 очко. Подъёму способствовало успешное выступление на турнире в Мадриде, где она дошла до финала. В решающем матче представительница РФ уступила украинке Марте Костюк.

Лидерство сохраняет белоруска Арина Соболенко (10 110 очков). Вторую позицию занимает Елена Рыбакина из Казахстана (8555). Тройку замыкает полька Ига Свёнтек (6948). Четвёртое и пятое места у американок Коко Гауфф (6749) и Джессики Пегулы (6136).

В топ-100 также присутствуют другие россиянки. Екатерина Александрова находится на 14-й строчке (2669 очков), Диана Шнайдер — на 20-й (1946). Людмила Самсонова располагается следом, на 21-м месте (1895).

Анна Калинская занимает 24-ю позицию (1758 баллов). Далее в списке идут Вероника Кудерметова (70-я, 933), Анастасия Захарова (81-я, 888) и Оксана Селехметьева (84-я, 871). Анна Блинкова занимает 97-е место (823 очка).