2 мая, 22:50

Мирра Андреева расплакалась после поражения в финале турнира в Мадриде

Мирра Андреева после проигрыша в финальном матче турнира категории WTA 1000. Обложка © ТАСС / АР / Manu Fernandez

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после поражения в финале турнира WTA в Мадриде .После матча теннисистка села на скамейку, закрыла лицо полотенцем и расплакалась.

На церемонии награждения слёзы не прекратились. Андреева поздравила победительницу и извинилась перед своей командой.

«Я обещала себе, что не буду плакать. Я просто не буду смотреть на вас, потому что так легче. Иногда со мной нелегко работать, но я действительно ценю всю вашу поддержку и все, что вы для меня делаете», — сказала Мирра, обращаясь к своему тренерскому штабу.

Она также поблагодарила зрителей за поддержку и назвала Мадрид одним из своих любимых турниров.

Напомним, финальный матч завершился со счётом 6:3, 7:5 в пользу украинки Марты Костюк. При этом россиянка поднялась на 7-е место в рейтинге WTA. Сейчас за её плечами пять побед на турнирах в одиночном разряде.

Артём Гапоненко
