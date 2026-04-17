Мира Андреева обыграла экс первую ракетку мира на турнире в Штутгарте
Мирра Андреева обыграла экс первую ракетку мира Игу Швёнтек и пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте. Россиянка уступила первый сет, но сумела переломить ход встречи и вырвала победу.
Швёнтек начала уверенно и забрала стартовую партию. Однако Андреева не сломалась, сравняла счёт по сетам и дожала соперницу в решающей партии.
Ига Швёнтек — многократная чемпионка «Больших шлемов», бывшая первая ракетка мира. Мирра Андреева — 18-летняя российская теннисистка, одна из самых ярких восходящих звёзд WTA. Турнир в Штутгарте категории WTA 500 проходит на грунте. Эта победа стала одной из самых значимых в карьере Андреевой.
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева одержала шестую победу подряд на грунте, выйдя в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте. В матче против американки Алисии Паркс 18-летняя россиянка выиграла со счётом 7:6 (7:3), 6:3. После победы Мирра поздравила своего тренера Кончиту Мартинес с 54-летием, традиционно спев для неё.