17 апреля, 16:23

Рублёв победил чеха Махача и пробился в полуфинал турнира в Барселоне

Теннисист Андрей Рублев. Обложка © ТАСС / Zuma / Javier Borrego

Андрей Рублёв стал полуфиналистом грунтового турнира ATP-500 в Барселоне, переиграв в 1/4 финала 25-летнего чешского теннисиста Томаша Махача. Матч завершился в двух сетах 6:4, 6:3.

28-летний теннисист из России, располагающийся на 15-й строчке рейтинга ATP, затратил на борьбу с 47-й ракеткой мира 1 час 25 минут.

В полуфинальной стадии российский спортсмен скрестит ракетки с 22-летним сербом Хамадом Меджедовичем, который занимает 88-е место в мировой табели о рангах. Общий призовой фонд турнира составляет свыше 2,9 миллиона евро.

Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне, обыгравший испанца Карлоса Алькараса в 2025 году.

Ребёнка заставили оторвать флаг России с плаката в поддержку Рублёва в Дубае

А ранее стало известно, что российскую теннисистку дисквалифицировали до 2029 года за договорные матчи. Речь идёт об Алане Туаевой. Отсчёт дисквалификации начался 19 декабря 2025 года.

Вероника Бакумченко
